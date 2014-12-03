国际油市：布兰特原油守在70美元上方，市场走势震荡

美国原油期货 报每桶67.07美元，脱离日高67.97美元，不过较上日上涨0.19美元。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少650万桶。

"市场的波动是人们对未来预期的结果。"Ayers Alliance证券公司的首席投资官Jonathan Barratt称。

考虑到俄罗斯或采取行动支撑油价，“价格应会在这些水准寻获暂时低点”。

美国能源资料协会(EIA)定于1530 GMT公布库存数据。

Phillips Futures驻新加坡的分析师称，“尽管冬季对原油的需求可能促使库存减少幅度大于预期，但我们预计产量会依然保持强劲。”(完)

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