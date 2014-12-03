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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月3日

路透香港12月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:09时，1
港元=0.79282人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为11.57%，低
于上交易日收盘的11.94%。
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                        4.10            5.22         0.99
 建设银行                                        4.94            5.85         1.07
 中国银行                                        3.41            4.03         1.07
 农业银行                                        2.92            3.64         1.01
 招商银行                                       12.65           16.10         0.99
 中信银行                                        6.43            5.61         1.45
 交通银行                                        5.86            6.41         1.15
 民生银行                                        8.22            9.13         1.14
 中国人寿                                       23.15           27.00         1.08
 中国平安                                       55.01           70.55         0.98
 中国太保                                       24.24           32.95         0.93
 中信证券                                       19.15           23.90         1.01
 新华人寿                                       40.44           35.35         1.44
 海通证券                                       16.30           17.02         1.21
 华能国际                                        6.85            9.06         0.95
 大唐发电                                        4.77            4.19         1.44
 华电国际                                        5.01            6.51         0.97
 中煤能源                                        5.94            5.03         1.49
 中国神华                                       17.17           22.25         0.97
 中国石油                                        8.37            7.94         1.33
 兖州煤业                                       12.08            6.68         2.28
 中国石化                                        5.68            6.06         1.18
 上海石化                                        3.98            2.37         2.12
 中海油服                                       18.11           12.88         1.77
 仪征化纤                                        4.29            3.19         1.70
 中国铝业                                        4.74            3.32         1.80
 江西铜业                                       17.25           13.42         1.62
 洛阳钼业                                        9.72            4.96         2.47
 紫金矿业                                        3.06            2.09         1.85
 马钢股份                                        2.97            2.05         1.83
 鞍钢股份                                        4.95            5.77         1.08
 重庆钢铁                                        3.33            1.78         2.36
 海螺水泥                                       18.72           26.60         0.89
 洛阳玻璃                                        7.24            3.80         2.40
 京城机电                                        7.18            3.47         2.61
 中联重科                                        5.45            4.45         1.54
 金隅股份                                        9.46            6.49         1.84
 中国国航                                        6.17            5.71         1.36
 东方航空                                        5.66            3.82         1.87
 南方航空                                        4.81            3.61         1.68
 中国远洋                                        5.38            3.70         1.83
 中海集运                                        3.62            2.25         2.03
 中集集团                                       19.15           16.88         1.43
 中海发展                                        6.92            4.84         1.80
 宁沪高速                                        6.64            9.02         0.93
 深高速                                          6.61            4.98         1.67
 成渝高速                                        3.96            2.94         1.70
 皖通高速                                        5.47            5.11         1.35
 广深铁路                                        3.61            3.36         1.36
 中国南车                                        5.80            7.89         0.93
 中国交建                                        7.26            7.58         1.21
 中国铁建                                        8.85            9.09         1.23
 中国中铁                                        5.01            5.50         1.15
 长城汽车                                       38.27           37.50         1.29
 比亚迪                                         43.15           41.05         1.33
 广汽集团                                        8.51            6.91         1.55
 青岛啤酒                                       41.50           55.70         0.94
 白云山                                         27.11           23.45         1.46
 新华制药                                        8.41            4.00         2.65
 海信科龙                                        8.84            6.38         1.75
 南京熊猫                                       11.98            6.66         2.27
 晨鸣纸业                                        5.45            3.66         1.88
 上海医药                                       16.06           17.98         1.13
 中兴通讯                                       16.14           18.20         1.12
 东方电气                                       17.16           12.88         1.68
 潍柴动力                                       22.80           30.00         0.96
 东北电气                                        4.12            1.96         2.65
 广船国际                                       31.01           23.40         1.67
 经纬纺机                                       18.23            8.35         2.75
 昆明机床                                        7.85            3.98         2.49
 一拖股份                                       12.04            5.78         2.63
 北辰实业                                        3.87            2.41         2.03
 创业环保                                        9.53            5.49         2.19
 中国中冶                                        3.05            2.16         1.78
 金风科技                                       12.05           11.24         1.35
 丽珠                                           50.36           49.05         1.30
 万科                                           11.20           16.40         0.86
 中国北车                                        6.45            7.66         1.06
 郑煤机                                          7.86            5.27         1.88
 大连港                                          4.57            2.68         2.15
 山东墨龙                                       10.28            3.43         3.78
 浙江世宝                                       27.36            7.49         4.61
 复星医药                                       21.14           27.15         0.98
 光大银行                                        4.00            4.01         1.26
 东江环保                                       33.88           28.80         1.48
 上海电气                                        6.55            4.32         1.91
                                                                      
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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