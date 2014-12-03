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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 16:01 BJT

泰国经济：总理巴育预计明年经济成长率为2-3%

路透曼谷12月3日 - 泰国总理巴育周三表示，随着全球经济复苏，预计明年泰国经济成长率为2-3%。

巴育对记者表示，正如国家计划机构所预期的，泰国今年的经济成长率料在1%左右。

但他对2015年的经济成长预期远低于国家计划机构预估的3.5-4.5%，以及央行预估的4.8%。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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