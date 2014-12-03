《路透晚报》--12月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因日圆疲软收涨，大塚制药因并购消息而重挫

日经指数周三连续第四个交易日上涨，因美元兑日圆刷新七年高点支撑了市场人气，但尾盘因市场出现过热迹象而涨幅收敛。日经指数收涨0.3%至17,720.43点，是2007年7月以来最高收盘水平。东证股价指数收涨0.1%至1,429.75点，有25.2亿股换手，为11月25日以来最大成交量。JPX日经400指数持平在12,985.44点。

--中国股市：沪综指大幅震荡并刷新逾40个月收盘新高，成交额再创天量

沪综指大幅震荡后收涨，刷新逾40个月新高，成交额则再创天量。分析师称，板块分化明显，存量资金加速调仓，致成交量大增。而短期大盘连涨后部分资金有离场意愿，股指有调整要求。沪综指收报2,779.53点，涨15.98点或0.58%；上证A股今日成交5,293亿元人民币。沪深300指数收报2,967.55点，涨1.49%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,986.8点，涨1.33%，成交2,096,284手。

--香港股市：收跌，因资金流入中国大陆

香港股市逆转稍早涨势，收盘走低。分析师称，这是因为资金流到形势大好的大陆股市。恒生指数跌1.0%至23,428.62点；恒生国企指数下滑0.6%至11,060.21点。

--汇市：美元/日圆逼近120关口，澳元受疲弱GDP数据打压大跌

美元兑日圆触及七年高位，因美国公债收益率升高，而且美联储官员有关美国经济前景的言论大体乐观。美元兑澳元亦走高。澳洲第三季经济意外放缓，促使市场反映降息机率升高，澳元兑美元一度跌至四年低位，最新报0.8403，跌0.43%。美元指数升至逾五年半来新高，短暂触及88.718，最新报88.666，日内上涨0.02%。美元兑日圆一度在电子交易平台EBS升至119.44，为2007年8月以来新高，最新报119.22，日内上涨0.03%。欧元兑美元跌至27个月低点1.2355，现回升至1.2360附近。

--油市：布兰特原油守在70美元上方，市场走势震荡

布兰特原油守在每桶70美元上方，略微收复一些上日跌幅，动荡的市场在努力寻获支撑。0813GMT，布兰特原油上涨0.54美元至71.08，稍早触及高点71.46。美国原油期货报每桶67.52美元，涨0.64美元。

--金市：金价升至1,200美元上方，但人气仍偏空

金价升至每盎司1,200美元上方，因油价上涨提供了支撑，但美元走强及人们对美国经济的乐观看法损及了黄金的避险魅力。0818GMT时现货金升至每盎司1,206.60美元。德国商业银行预计2015年第二季黄金均价将降至1,125美元，但预计当年年底会回升至1,250美元。

--金属期市：伦铜下滑，中国信贷紧张令需求受限

伦敦期铜下滑，因主要铜消费国中国的信贷紧张状况持续，且美元走强限制了逢低吸纳买盘。本周稍早伦铜曾跌至四年半低点。0816GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.55%，报每吨6,378.75美元。上海期交所交投最活络的2月期铜跌0.2%，至每吨45,230元人民币(7,358美元)。