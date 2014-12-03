《焦点》德国公债需求旺盛，但监管等因素导致今年标债表现不佳

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
在其他国家，标售日期都是公开的，但债券的到期日和规模只在标售前几天才会决定，期间需要和主要经纪商进行会谈。发行方和潜在购买方之间互相配合，确保了债券标售能够始终如一地顺利进行。
同时令人难以理解的是，德国公债标售失败次数创下纪录、发债量也在下滑，而德国明年将迈向预算平衡。通常债券供给减少会提振需求。
总投标倍数预计将创下2011年迄今最低水平，当年银行业使用欧洲央行提供的廉价贷款来投资于德国以外的高收益公债。
尽管公债标售失败数量上升，但德国央行保有的公债数量仍与前几年一致，这些公债可用于支持二级市场活动。
今年还将有两次标售，德国央行的公债保有比例在16%左右，自2009年以来一直持稳在这个水平。
“德国公债标售失败，不再令市场感到意外了。”一位德国公债的交易员表示。(完) (编译 朱晓军/田建华/洪曦; 审校 艾茂林/朱晓军/张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。