《焦点》德国公债需求旺盛，但监管等因素导致今年标债表现不佳

在其他国家，标售日期都是公开的，但债券的到期日和规模只在标售前几天才会决定，期间需要和主要经纪商进行会谈。发行方和潜在购买方之间互相配合，确保了债券标售能够始终如一地顺利进行。

同时令人难以理解的是，德国公债标售失败次数创下纪录、发债量也在下滑，而德国明年将迈向预算平衡。通常债券供给减少会提振需求。

总投标倍数预计将创下2011年迄今最低水平，当年银行业使用欧洲央行提供的廉价贷款来投资于德国以外的高收益公债。

尽管公债标售失败数量上升，但德国央行保有的公债数量仍与前几年一致，这些公债可用于支持二级市场活动。

今年还将有两次标售，德国央行的公债保有比例在16%左右，自2009年以来一直持稳在这个水平。