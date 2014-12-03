版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 16:14 BJT

金属期市：伦铜下滑，中国信贷紧张令需求受限

0727GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%，报每吨6,387.50美元，昨日为小幅下跌。周一铜价跌至四年半低位6,230.75美元。

美元指数 周三升至逾五年半来新高，短暂触及88.718，为2009年3月以来最高水准，因美国公债收益率(殖利率)升高，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员有关美国经济前景的言论大体乐观。

上海期交所交投最活络的2月期铜 跌0.2%，至每吨45,230元人民币(7,358美元)。

美国10月建筑支出录得五个月来最大按月涨幅，缓解了对第四季成长大幅放缓的担忧。

其他市场中，期铝 跌至五周低位1,960.25美元，受价格跌破重要支撑位后的止损卖盘冲击。交易商称，12月期权到期也影响了价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 高琦/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐