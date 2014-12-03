金属期市：伦铜下滑，中国信贷紧张令需求受限

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0727GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%，报每吨6,387.50美元，昨日为小幅下跌。周一铜价跌至四年半低位6,230.75美元。
美元指数 周三升至逾五年半来新高，短暂触及88.718，为2009年3月以来最高水准，因美国公债收益率(殖利率)升高，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员有关美国经济前景的言论大体乐观。
上海期交所交投最活络的2月期铜 跌0.2%，至每吨45,230元人民币(7,358美元)。
美国10月建筑支出录得五个月来最大按月涨幅，缓解了对第四季成长大幅放缓的担忧。
其他市场中，期铝 跌至五周低位1,960.25美元，受价格跌破重要支撑位后的止损卖盘冲击。交易商称，12月期权到期也影响了价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 高琦/李春喜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。