台湾债市：10年新债殖利率续扬至一周高位，短线料随美债区间偏弱整理

* 10年新债殖利率续扬至一周高位 * 短线台债料随美债区间偏弱整理 * 明日10年券103/13R料在1.59-1.63% 路透台北12月3日 - 台湾指标10年公债103/13R 发行前交易殖利率周三续 扬至一周收盘高位。交易员称，随着美国指标10年公债殖利率弹幅扩大，及今日台股放量大 涨，带动103/13R殖利率持续向上寻求支撑，市场操作气氛也转趋保守，短线台债料随美债 区间偏弱盘整。 市场人士指出，目前台债持续消化获利了结卖需，现在盘势为向上寻求支撑的过程，今 日稍见终端买盘进场身影，但量能并不多，料终端买盘在美国非农就业报告公布前操作较趋 观望，短线料103/13R殖利率暂在1.60%上方稍作整理。 〞非农公布前，美债都会有压力，美债殖利率往上趋势没变，但数据出来后续反应才是 观察重点 。〞一位外商银行台债交易员说。 今日103/13R殖利率收创一周收盘高位，前波收盘高位为11月25日的1.6170%。指标五年 公债103/15殖利率亦收创逾一周收盘高位，前波收盘高位为11月21日的1.1314%。 交易员并表示，受到市场忧心换券压力影响，近日指标五年券103/15卖压较重、筹码较 为不安定，致该券殖利率弹幅为主流券之冠，短线该券买盘较显缩手，交投料持续区间盘上 。 交易员预估，明天10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.59-1.63%；五年债103/1 5交投主区间则估在1.12-1.15%。 美国公债价格周二下滑，受美股上扬打压，且机构投资人为亚马逊 的60亿美元 公司债发售作准备。指标10年期公债价格 尾盘下跌17-1/2，收益率报2.2799%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +3.63 1.1313 1.1100-1.1360 81.00 10 103/13R +2.10 1.6100 1.5960-1.6188 102.50 本地银行台债交易员指出，今日台股沿路开高走高，选后表现明显超乎市场预期，略有 加重台债主流券殖利率涨势，后续仍须关注台股后市，若有大涨或大跌，仍会影响当日盘中 台债交投。 台湾股市 周三放量大涨1.55%，跟随美股涨升；此外，立法院排定明日审查证券 交易所得税修正案，其中备受争议的〞大户条款〞有望被删除，也激励多头抢进。 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/3(三)：欧元区10月零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供 应管理协会(ISM)非制造业PMI、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表演说、美国联邦储备 理事会(FED)公布经济形势褐皮书、英国财政大臣欧思邦发表秋季报告、英国央行货币政策 委员会会议(至4日)、加拿大央行利率决定； 12/4(四)：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表评论、美国克利夫兰联邦储备银行 总裁梅斯特发表谈话、欧洲央行(ECB)管理委员会议，将公布利率决议、英国央行利率决定 、日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖演说； 12/5(五)：台湾公布11月消费者物价指数年增率、台湾公布11月底外汇存底、欧元区第 三季GDP修正值、美国非农就业数据、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特演讲。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6100 5 103/15 1.1313 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)