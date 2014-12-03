台湾汇市：台币随亚币收贬，外资略汇出但出口商抛汇限缩跌幅

* 台币随着日圆、韩元等亚币走贬 * 外资及寿险买汇，出口商抛汇 * 明日实质交易暂估在31.090-31.150 路透台北12月3日 - 台币兑美元 周三收贬，跟随亚币走疲。汇银人士 指出，日、韩元大幅走贬下，台币跟着走弱，外资略有汇出，不过出口商抛汇也限制台币贬 势。 汇银人士指出，日圆再走弱逼近120的关卡，韩元也相当疲弱，台币盘初便跳空贬至31. 1以上，并在31.130之间窄幅游走。出口商卖压有所出笼，而外资与寿险业美元买盘较强。 〞出口商的蚂蚁雄兵出来，当然他们希望有更好的价格，所以也省着点卖，〞一家大型 商银交易员说。 美元兑日圆周三触及七年高位，因美国公债收益率(殖利率)升高，而且美国联邦储备理 事会(美联储/FED)官员有关美国经济前景的言论大体乐观。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一家外商银行交易员说，NDF市场中美元/台币 的换汇点折价略微加深，美元稍有走弱之虞，不过这可能与外商银行与客户的交易有关，后 续方向值得留意。 韩元兑美元 周二收贬报1,112.9，上日收报1,106.8。 他们预估明日台币汇价主要交易区间料在31.09-31.15。台币今日主要交易区间在31.09 0-31.126，上日交易区间在31.033-31.058。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价点数 变化不大，六个月折价稍加深。一个月远汇报价 尾盘在31.080/31.090左右， 上日纽约盘收在31.100。 台湾股市周三放量大涨1.55%，跟随美股涨升；此外，立法院将审查证所税〞大户条款 〞，也激励多头抢进。证交所资料，外资及陆资在台股卖超8.74亿台币，连续三个交易日卖 超共计145.16亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/3(三)：欧元区10月零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供 应管理协会(ISM)非制造业PMI、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表演说、美国联邦储备 理事会(FED)公布经济形势褐皮书、英国财政大臣欧思邦发表秋季报告、英国央行货币政策 委员会会议(至4日)、加拿大央行利率决定； 12/4(四)：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表评论、美国克利夫兰联邦储备银行 总裁梅斯特发表谈话、欧洲央行(ECB)管理委员会议，将公布利率决议、英国央行利率决定 、日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖演说； 12/5(五)：台湾公布11月消费者物价指数年增率、台湾公布11月底外汇存底、欧元区第 三季GDP修正值、美国非农就业数据、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特演讲。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.167 31.106 30.090-31.167 30.140 7.00 7.17 元太外汇经纪公司 31.165 31.105 31.093-31.165 31.140 2.75 2.31 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.010/0.010 美元/台币六个月期 -0.130/-0.110 -0.125/-0.100 (完)