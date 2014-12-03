瑞士经济：第三季GDP增速快于预估，受益民间消费和化学品、药品出口

路透苏黎世12月3日 - 周三公布的数据显示，瑞士经济第三季较前季增长0.6%，增速是预估的两倍，这要得益于民间消费以及化学品、药品的出口。

该季度增速是过去一年来增长最快的，而且在瑞士经济第二季几乎陷入停滞后，取得了加速的表现。分析师之前的预估是第三季经济较前季增幅为0.3%。

瑞士联邦经济总局公布的数据显示，第三季GDP较上年同期增长1.9%，高于预估的增长1.4%。第二季经修正后为增长1.6%。

10月份强劲的化学品和药品出口，以及对亚洲和北美地区出口强劲增长，扶住了瑞士的出口行业。

不过形势依旧复杂，其它经济指标一直较为低迷。瑞士11月领先指标下滑，表明家庭支出在冬季可能放缓，从而拖累经济。

虽然瑞士的制造业第三季对经济增长做出了贡献，但其它数据显示11月民间部门的扩张速度放缓，因订单萎缩和价格下滑。

瑞士政府和央行已下调了对经济增速的预估，称地缘政治风险加大和欧元区的前景愈发低迷。(完)