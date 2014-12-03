瑞士经济：第三季GDP增速快于预估，受益民间消费和化学品、药品出口

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透苏黎世12月3日 - 周三公布的数据显示，瑞士经济第三季较前季增长0.6%，增速是预估的两倍，这要得益于民间消费以及化学品、药品的出口。
该季度增速是过去一年来增长最快的，而且在瑞士经济第二季几乎陷入停滞后，取得了加速的表现。分析师之前的预估是第三季经济较前季增幅为0.3%。
瑞士联邦经济总局公布的数据显示，第三季GDP较上年同期增长1.9%，高于预估的增长1.4%。第二季经修正后为增长1.6%。
10月份强劲的化学品和药品出口，以及对亚洲和北美地区出口强劲增长，扶住了瑞士的出口行业。
不过形势依旧复杂，其它经济指标一直较为低迷。瑞士11月领先指标下滑，表明家庭支出在冬季可能放缓，从而拖累经济。
虽然瑞士的制造业第三季对经济增长做出了贡献，但其它数据显示11月民间部门的扩张速度放缓，因订单萎缩和价格下滑。
瑞士政府和央行已下调了对经济增速的预估，称地缘政治风险加大和欧元区的前景愈发低迷。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。