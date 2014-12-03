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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 16:44 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币下跌，马币逼近五年低位

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.29 119.21 -0.07 -11.74 105.28

坡元 1.3111 1.3115 +0.03 -3.65 1.2632

台币 31.167 31.106 -0.20 -3.90 29.950

韩元 1111.20 1106.80 -0.40 -5.02 1055.40

泰铢 32.87 32.87 +0.00 -0.03 32.86

菲律宾披索 44.66 44.74 +0.18 -0.58 44.40

印尼卢比 12297.00 12267.00 -0.24 -1.11 12160.00

印度卢比 61.92 61.88 -0.06 -0.19 61.80

马币 3.4420 3.4240 -0.52 -4.84 3.2755

人民币 6.1495 6.1503 +0.01 -1.55 6.0539

(完)

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