中国外汇：国泰君安获批可经营外汇结售汇业务，为券商中首家--消息

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京12月3日 - 两位消息人士周三对路透表示，中国大型券商--国泰君安证券公司已获国家外汇管理局批准，可经营结售汇业务，这是中国首家券商机构获准经营此项业务。
消息人士并称，国泰君安获批开展即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务。
“开闸了，券商终于能做了。国泰君安准备好长时间了，人都挖好了。”上述消息人士称。
路透暂未获得外管局的回复。国泰君安相关人士则不予置评。
10月时路透曾报导，外管局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。意在丰富市场交易主体和客户背景，改变当前人民币外汇市场相对单一的供求结构和交易风格，进而改善外汇市场流动性状况。
根据中国货币网披露的数据，中国银行间外汇市场目前共有人民币外汇即期会员442家，主要包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、企业财务公司等。（完） (发稿 李然; 审校 毕晓雯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。