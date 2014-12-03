中国外汇：国泰君安获批可经营外汇结售汇业务，为券商中首家--消息

路透北京12月3日 - 两位消息人士周三对路透表示，中国大型券商--国泰君安证券公司已获国家外汇管理局批准，可经营结售汇业务，这是中国首家券商机构获准经营此项业务。

消息人士并称，国泰君安获批开展即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务。

“开闸了，券商终于能做了。国泰君安准备好长时间了，人都挖好了。”上述消息人士称。

路透暂未获得外管局的回复。国泰君安相关人士则不予置评。

10月时路透曾报导，外管局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。意在丰富市场交易主体和客户背景，改变当前人民币外汇市场相对单一的供求结构和交易风格，进而改善外汇市场流动性状况。