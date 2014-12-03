瑞典央行：总裁称若通胀持续低迷，央行在降息外也有其他政策选择

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透斯德哥尔摩12月3日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三在报纸专访中称，如果通胀继续低于预期，降息至当前的零水平之下可能也不是央行的首选举措。
10月底时，瑞典央行将关键回购利率降至零，并将升息时点的预期推后至2016年中段。央行官员们确信，这将足以抵御通缩威胁，并推动通胀向2%目标回升。
英韦斯在接受商业日报Dagens Industri专访时称，如果这未能见效，央行也有其他政策选择。
“首先应该是将升息推迟到更远的将来，”英韦斯称，“如果这还不够，我们就必须增加(流通中的)货币量。”
他表示，央行可能通过向银行业提供贷款或购债的方式来增加货币量。
“技术上而言，我们可以实施负利率，但这不必然会是下一步措施，”英韦斯称。
瑞士等其他国家已经出台了汇率限制。英韦斯表示当前不考虑这一手段。
利率可能持续保持低位，直到欧洲经济摆脱下滑走势。
“只要欧元区利率仍处低点，只要没有出现完全意外的情况，瑞典利率也会保持低位，”英韦斯表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。