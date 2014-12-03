瑞典央行：总裁称若通胀持续低迷，央行在降息外也有其他政策选择

路透斯德哥尔摩12月3日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三在报纸专访中称，如果通胀继续低于预期，降息至当前的零水平之下可能也不是央行的首选举措。

10月底时，瑞典央行将关键回购利率降至零，并将升息时点的预期推后至2016年中段。央行官员们确信，这将足以抵御通缩威胁，并推动通胀向2%目标回升。

英韦斯在接受商业日报Dagens Industri专访时称，如果这未能见效，央行也有其他政策选择。

“首先应该是将升息推迟到更远的将来，”英韦斯称，“如果这还不够，我们就必须增加(流通中的)货币量。”

他表示，央行可能通过向银行业提供贷款或购债的方式来增加货币量。

“技术上而言，我们可以实施负利率，但这不必然会是下一步措施，”英韦斯称。

瑞士等其他国家已经出台了汇率限制。英韦斯表示当前不考虑这一手段。

利率可能持续保持低位，直到欧洲经济摆脱下滑走势。