《中国债市每日综述》现券一二级联袂走弱，股市放天量令债市续承压

* 二级债市收益率涨幅加剧，国开10年期品种上涨逾10基点

* 就品种而言，盘中信用债、利率债抛压均显沉重

* 一级七年国债招标结果亦大幅高于市场预期

* 短期政策利好有限，债市止盈调整势头恐将持续

* 资金供给充裕但心态略偏谨慎

路透上海12月3日 - 中国银行间现券市场周三收益率涨幅加剧，国开10年期品种上涨逾10基点，国债期货亦同步大跌。交易员表示，现券收益率继前期深跌之后，短期调整压力有所显现，同时在股市情绪高涨背景下，机构信用债、利率债抛压均显沉重。

交易员并指出，若宏观政策对债市进一步利好有限，年底资金面谨慎预期施压下，债市短期止盈调整势头恐还将持续。

“10y国开重新快回到4.20%了，降息前的位置啊，股市肯定有部分因素。 ”上海一银行交易员称，不过上午一级国债招标结果也有一定影响，因为近期一二级联动走升的趋势比较明显。

财政部周三上午续招标发行的七年固息国债，中标收益率高出预期近10个基点(bp)，因二级市场进一步走恶，现券收益率明显上行；新债投标倍数也仅不到1.5倍，属年内低位。

中国股市沪综指周三大幅震荡后收涨，刷新逾40个月新高，成交额则再创历史天量。分析师称，今天场内板块分化明显，存量资金加速调仓，致成交量大增。而短期大盘连涨后获利盘丰厚，部分资金有离场意愿，目前天量水平恐难持续，股指有调整要求。

“今天大家基本都在谈论股市，感觉债市瞬间就被抛弃，利率、信用抛债的机构很多，”华北一券商交易员称。该交易员表示，债券收益前期下得差不多了，如果政策一直输血，股市这么疯狂的话，感觉债市真的没多大机会了。

交通银行资管中心研究员陈鹄飞认为，先后经过央行MLF注资、非对称降息、调降正回购利率等政策利好推动，债券收益率已经历了大幅下行的局面；目前债市交易户普遍存在缩短久期、落袋为安的调仓冲动，不排除短期内，参与主体的斩仓行为助推这波收益率继续回调。

国债期货主力合约TF1503 收报96.640元，较上日结算价跌0.73元，或0.75%。

剩余期限约9.73年的固息国开债140222券最新成交收益率 在4.13%，上日尾盘为4.01%。

**资金供给充裕但心态略偏谨慎**

银行间市场周三主要质押式回购利率 持稳，场内资金供给尚算充裕，隔夜和七天期资金拆入均较为轻松，但整体价格未见明显下行，显示机构整体谨慎心态仍在。

“还是比较宽松的，但价格没怎么动，因为12月年底的变数比较大，存保(存款保险)啊这些制度都要推出了，”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员指出，周五还要面临补缴存准，压力应该不大，但也是资金流出因素之一，整体资金价格下行空间可能不大，尤其等到月中以后，14天期限和七天品种陆续能够跨年，“价格估计就更难下来了。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,487.29亿元，上日为9,921.31亿元；其中，隔夜品种成交8,334.97亿元，上日为7,974.59亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6430 2.6431 -0.01 8,334.97

七天 3.4529 3.4244 +2.85 1577.93

14天 4.0859 4.2291 -14.32 297.44

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5000 1.0100 +49.00 33.11

七天 3.5000 3.5100 -1.00 2.99

14天 3.5000 4.2300 -73.00 0.30

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7100 2.7200 -1.00 --

七天 3.5200 3.4675 +5.25 --

14天 4.0000 4.1000 -10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6340 2.6430 -0.90 --

七天 3.4130 3.3890 +2.40 --

三个月 4.1930 4.1830 +1.00 --

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