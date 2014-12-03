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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 17:25 BJT

欧元债市：意大利10年期公债收益率创历史新低，跌至2%下方

路透米兰12月3日 - 意大利10年期政府公债收益率(殖利率)周三创欧元上路以来新低，跌至2%以下，因预期欧洲央行将会推出购债计画以提振欧元区经济，从而提振债市人气。

意大利10年期公债收益率 触及1.999%，与同天期德国公债利差报126个基点，为2010年8月以来最低。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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