欧元债市：意大利10年期公债收益率创历史新低，跌至2%下方

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透米兰12月3日 - 意大利10年期政府公债收益率(殖利率)周三创欧元上路以来新低，跌至2%以下，因预期欧洲央行将会推出购债计画以提振欧元区经济，从而提振债市人气。
意大利10年期公债收益率 触及1.999%，与同天期德国公债利差报126个基点，为2010年8月以来最低。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。