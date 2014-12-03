欧洲汇市：英镑兑美元下跌，稍后财政大臣欧思邦将发表秋季报告

“财政大臣将不得不大幅上调今年和未来几年的借贷预估。英镑汇率未来将进一步疲软，因为在财政政策仍相对偏紧的情况下，英国央行短期内升息的空间有限，”FXPro首席分析师Simon Smith称。

英镑兑美元 跌至1.5620，接近周一创下的去年9月初以来低点1.5585。

英镑兑欧元 走高，欧元跌0.2%至0.7902英镑。在欧洲央行周四召开会议前夕，投资者沽出欧元。欧元区决策者正忙于应付通胀预期下滑，这可能推动他们尽早放宽政策。

英国投资者将关注0930出炉的服务业采购经理人指数(PMI)，以寻找走势线索。数据料显示服务业稳健增长。(完)

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