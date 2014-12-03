两岸金融：兆丰金控旗下银行获准筹设大陆宁波分行

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北12月3日 - 台湾大型金融机构--兆丰金 周三称，旗下的兆丰银行已获中国大陆银监会核准筹建宁波分行。
继9月19日兆丰银行旗下的苏州吴江支行正式开业后，11月底兆丰银行再获准筹设宁波分行。宁波分行是兆丰银行在中国大陆设立的第二家分行，预计明年4月底可望开业营运。
兆丰银行表示，选择宁波设立第二分行主要着眼于宁波为副省级城市，具悠久的经商历史、私营经济发达，且于宁波投资的台商家数多达2,000家以上，投资项目涵盖电子、机械、化工、轻纺等产业。此外宁波也拥有良好的外贸环境。
兆丰银行宁波分行规画设址于东部新城区域内，未来宁波分行除衔接台湾服务平台，提供台商客户完备的两岸金融服务外，业务扩展将与苏州分行、苏州吴江支行连成一气，进而发展为金融服务网，落实兆丰银行于中国大陆发展初期深耕长三角区域的经营策略。
兆丰金周三收高0.42%报23.9台币。(完) (记者 詹静宜/高洁如; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。