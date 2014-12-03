版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 17:21 BJT

两岸金融：兆丰金控旗下银行获准筹设大陆宁波分行

路透台北12月3日 - 台湾大型金融机构--兆丰金 周三称，旗下的兆丰银行已获中国大陆银监会核准筹建宁波分行。

继9月19日兆丰银行旗下的苏州吴江支行正式开业后，11月底兆丰银行再获准筹设宁波分行。宁波分行是兆丰银行在中国大陆设立的第二家分行，预计明年4月底可望开业营运。

兆丰银行表示，选择宁波设立第二分行主要着眼于宁波为副省级城市，具悠久的经商历史、私营经济发达，且于宁波投资的台商家数多达2,000家以上，投资项目涵盖电子、机械、化工、轻纺等产业。此外宁波也拥有良好的外贸环境。

兆丰银行宁波分行规画设址于东部新城区域内，未来宁波分行除衔接台湾服务平台，提供台商客户完备的两岸金融服务外，业务扩展将与苏州分行、苏州吴江支行连成一气，进而发展为金融服务网，落实兆丰银行于中国大陆发展初期深耕长三角区域的经营策略。

兆丰金周三收高0.42%报23.9台币。(完) (记者 詹静宜/高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐