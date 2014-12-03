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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 17:31 BJT

《全球汇市》欧元/美元跌至27个月低点，市场预期欧央行进一步宽松政策

Halpenny表示，如果欧洲央行周四未宣布任何新措施以提振欧元区经济和抵御通缩威胁，则欧元料会反弹。欧元兑美元 下跌0.4%，报1.2331美元，创2012年8月以来最低。

美元兑日圆 在电子交易系统EBS上一度攀升至119.44日圆，为2007年8月迄今最高。美元最新上涨0.1%，接近119.35日圆。

“从资金流动情况来看，海外(非日本国籍的)投资者看似在逢低大量买入(美元兑日圆)。”一位驻新加坡的日资银行交易员说。

美元兑澳元亦上升。澳元兑美元 跌至0.8388美元的四年半低位，之前数据显示上季度澳洲经济意外放缓，市场预期降息机率将提高。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2339 1.2381 -0.34 -10.23 1.3745

美元/日圆 119.33 119.19 +0.12 +13.32 105.30

欧元/日圆 147.21 147.62 -0.28 +1.78 144.63

美元/瑞郎 0.9751 0.9721 +0.31 +9.22 0.8928

英镑/美元 1.5646 1.5635 +0.07 -5.50 1.6556

美元/加元 1.1379 1.1405 -0.23 +7.15 1.0620

澳元/美元 0.8407 0.8439 -0.38 -5.68 0.8913

新西兰元/美元 0.7767 0.7804 -0.47 -5.35 0.8206

欧元/瑞郎 1.2031 1.2036 -0.04 -1.96 1.2271

欧元/英镑 0.7885 0.7921 -0.45 -4.97 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2748 9.3149 -0.43 +4.83 8.8474

美元/挪威克朗 7.0238 7.0270 -0.05 +15.78 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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