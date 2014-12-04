台湾货币市场：12月4日及本提存期资金预期变化一览表

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日

--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。