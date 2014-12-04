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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：12月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月4日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：  
    --央行存单到期2,257.80亿台币。 
    
    **紧缩因素：
    --财政部增额发行10年期103甲13期公债，金额300亿台币。  
    --央行料发行存单。    
    
----------------------------------------------------------------------   
    (本提存期) 
       
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)8,926.9亿台币：    
      12/05                    265.00亿台币
      12/08                  5,853.80亿台币
      12/09                  1,902.00亿台币
      12/10                    638.00亿台币
      12/11                  6,999.80亿台币
      12/12                  2,818.50亿台币
      12/15                    454.50亿台币
      12/16                  4,247.10亿台币
      12/17                  2,743.50亿台币
      12/18                  3,988.00亿台币
      12/19                  1,098.00亿台币
      12/22                  2,128.50亿台币
      12/23                    955.00亿台币
      12/24                    859.50亿台币
      12/25                  3,168.50亿台币
      12/26                  3,607.00亿台币
      12/29                    2,431.50亿台
                                         币
      12/30                  2,518.70亿台币
     *12/31                    2,250.00亿台
                                         币
 
    --公债还本付息6.375亿台币。 
     12/28        99甲9期4息   6.375亿台币
   --国库券到期350亿台币。
     12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。
    
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：   
    --12/08：央行发行1,200亿台币一年期定存单，5日标售。
    --12/09：招商银行  香港分行发行10亿人民币宝岛债。
    --12/15：央行发行200亿台币两年期定存单，12日标售。 
    --12/17：彰化银行 发行2.6亿美元国际债券。  
    --12/18：彰化银行发行1.0亿美元国际债券。 
    --12/19：彰化银行发行1.4亿美元国际债券。      
    --12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。
    --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  
      
    注：*表新增或更新。

 (记者 董永年; 审校 詹静宜)
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