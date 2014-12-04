台湾货币市场：12月4日及本提存期资金预期变化一览表

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透台北12月4日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,257.80亿台币。 **紧缩因素： --财政部增额发行10年期103甲13期公债，金额300亿台币。 --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)8,926.9亿台币： 12/05 265.00亿台币 12/08 5,853.80亿台币 12/09 1,902.00亿台币 12/10 638.00亿台币 12/11 6,999.80亿台币 12/12 2,818.50亿台币 12/15 454.50亿台币 12/16 4,247.10亿台币 12/17 2,743.50亿台币 12/18 3,988.00亿台币 12/19 1,098.00亿台币 12/22 2,128.50亿台币 12/23 955.00亿台币 12/24 859.50亿台币 12/25 3,168.50亿台币 12/26 3,607.00亿台币 12/29 2,431.50亿台 币 12/30 2,518.70亿台币 *12/31 2,250.00亿台 币 --公债还本付息6.375亿台币。 12/28 99甲9期4息 6.375亿台币 --国库券到期350亿台币。 12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/08：央行发行1,200亿台币一年期定存单，5日标售。 --12/09：招商银行 香港分行发行10亿人民币宝岛债。 --12/15：央行发行200亿台币两年期定存单，12日标售。 --12/17：彰化银行 发行2.6亿美元国际债券。 --12/18：彰化银行发行1.0亿美元国际债券。 --12/19：彰化银行发行1.4亿美元国际债券。 --12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。 --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 詹静宜)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。