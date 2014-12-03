香港社会：占中发起人到警署自首后离开，未遭拘捕

路透香港12月3日 - 香港＂和平占中＂运动三名发起人周三下午到警署自首，声称涉及的犯罪行为是＂参与未经批准的集结＂。他们在约一个小时后离开，未遭警方拘捕。

自首的包括占中三名发起人港大法律学系副教授戴耀廷、朱耀明牧师、中文大学社会学系副教授陈建民，以及年逾八旬的天主教香港教区荣休主教陈日君枢机以及多名市民，他们在下午3时多进入香港中区警署向警方自首。

现场有大批传媒采访，亦有支持者和反对者到场。

戴耀廷在离开警署后对记者表示，他们进入警署后在被查核身份及收取个人资料，并须填写一份看来特别为占领行动设计的表格，选择所承认的罪名。

他续称，警员指因他们并非被拘捕人士，所以没有要求留下（拘留），但指日后若有需要会找他们。他亦不排除警方日后可能会控告他们更严重的罪名。

＂这次自首行动完成和平占中一开始倡议的公民抗命行动，我个人希望一个公民抗命行动的开始或这个行动的终结，会令香港民主运动继续向前走。＂戴耀廷说。

＂我今天来到很平安，觉得仍有希望，相信香港的民主一定有一个好好的未来，只要我们继续坚持下去。＂他表示。

警方发言人回应传媒查询表示，截至下午4:30，共24人到中区警署自首，包括18男六女，年龄介乎33-82岁。自首人士声称所犯罪行是＂参与未经批准的集结＂。

负责接见的警务人员在自首人士离开警署之前，已清楚向他们指出占领公众地方是违法行为，需立刻停止。警方会根据自首人士所提供的资料作出跟进及调查；并希望自首人士能继续配合警方的安排，减少对警署为市民大众提供正常服务的影响。

争取民主普选的占领运动到今日为67天，占中三名发起人此前已离开占领区。两个学生组织学民思潮及学联目前仍然留守。学民思潮召集人黄之锋及另外两名女成员本周一开始进行无限期绝食抗议，要求政府回应市民政改诉求。

戴耀廷表示，三名发起人现时没有计划重返占领区，自首后会将力量投放到社区继续争取民主的工作。他希望政府能听到学生心声，重启对话，并希望政务司司长林郑月娥在首次与学联对话时提及的成立多方平台，应该尽快进行。