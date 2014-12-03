瑞典经济：形势相对不错，零利率增大房市风险--央行副总裁

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透斯德哥尔摩12月3日 - 瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)周三表示，瑞典经济一直表现强劲，低通胀是全球问题，并不是该国央行货币政策过紧所致。
“瑞典经济一直表现相对良好，显然并未处于实质经济疲弱导致的通缩状态，”扬松在央行发表的发言稿中表示。
瑞典央行10月降息至零，但外界批评其行动过缓，不足以应对持续较低的通胀。
扬松为央行的政策决定辩护，称“回购利率越低和保持在低位的时间越长，则房屋市场以及家庭负债问题将变得更加严重”。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。