瑞典经济：形势相对不错，零利率增大房市风险--央行副总裁

路透斯德哥尔摩12月3日 - 瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)周三表示，瑞典经济一直表现强劲，低通胀是全球问题，并不是该国央行货币政策过紧所致。

“瑞典经济一直表现相对良好，显然并未处于实质经济疲弱导致的通缩状态，”扬松在央行发表的发言稿中表示。

瑞典央行10月降息至零，但外界批评其行动过缓，不足以应对持续较低的通胀。

扬松为央行的政策决定辩护，称“回购利率越低和保持在低位的时间越长，则房屋市场以及家庭负债问题将变得更加严重”。(完)