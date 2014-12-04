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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 17:09 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，银行业买超4.99亿台币

路透台北12月4日 - 台湾柜台买卖中心周四公
布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13A0311
3=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    10年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     24.99     20.00        +4.99
     票券业         0      2.50        -2.50
     证券业      5.00      7.49        -2.49
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