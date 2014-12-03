全球贵金属：12月2日SPDR黄金持仓增加0.33%，iShares白银持仓减少0.78%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透12月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增加0.33%；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.78%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 23,149,287.9 12月2日 23,072,418.5 12月1日 76,869.4 0.33%
iShares 347,427,315.1 12月2日 350,158,280.0 12月1日 -2,730,964.9 -0.78%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛；审校 艾茂林)
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路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。