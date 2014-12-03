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市场报道 | 2014年 12月 3日 星期三 17:43 BJT

全球贵金属：12月2日SPDR黄金持仓增加0.33%，iShares白银持仓减少0.78%

路透12月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增加0.33%；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.78%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,149,287.9 12月2日 23,072,418.5 12月1日 76,869.4 0.33%

iShares 347,427,315.1 12月2日 350,158,280.0 12月1日 -2,730,964.9 -0.78%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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