东欧情势：欧盟与美国将在制裁及能源方面合作，联手应对俄罗斯--草案

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透布鲁塞尔12月3日 - 据路透所见的文件草案，美国与欧盟领导人周三将承诺在制裁俄罗斯和加强欧洲及乌克兰能源安全方面合作，联手应对俄罗斯。
美国国务卿克里及美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)正在布鲁塞尔与欧盟领导人会谈。
“欧盟与美国同意，需要协调各自的制裁措施，同时加强针对分离分子的举措，以及在克里米亚被非法兼并问题上的不承认政策，”声明草案表示。
该声明称，正如在欧盟斡旋下达成了天然气价格初步协议，俄罗斯与乌克兰间的危机也能够缓和。
草案还欢迎“美国液化天然气未来出口至欧洲”，以实现供应多元化。
草案还称，欧盟与美国“并肩支持乌克兰新政府，并强调乌克兰能源领域继续改革的必要性。”(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。