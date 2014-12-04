重温稿-台湾货币市场：提存期底利率稳于低档，月内资金供给宽裕

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
* 提存期最后交易日，短率持稳低档
* 年内短票奇缺，跨年需求有限
* 券商资金需求少，RP利率持稳
记者 董永年
路透台北12月3日 - 台湾银行间短率周三稳于低档。资金调度人士表示，今日是本提存期最后一个交易日，此前积数已大致调整完毕，今日以因应分行需求调度为主，市况相对清淡，利率维持上日区间。
他们指出，以目前资金状况观察，月内调度不成问题，但若是要跨年则充满变数。尤其下一提存期底在12月31日就结束，届时积数累计五天，又是月底/季底/年底，状况会如何，现在还不敢想象。
“拆款回到原点，以调整为主，不太动。”一位民营银行交易员说。
一票券商交易主管则称，下一提存期会怎样很难说，“我们就是能跨年尽量跨年。”
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日为0.380-0.445%；两周拆款利率在0.388-0.430%，上日0.388-0.440%。
**票券商缺口小**
短票市场方面，票券商指出，月初资金缺口有限，为了早日取得跨年额度，年内短票几乎断货，使得上日30天自保短票买卖断平均成交利率自0.622%快速滑落至0.601%。
不过由于银行年底操作保守，目前多未开出跨年的额度，因此只能静待银行至12月中旬后释出更多跨年资金，以利票券商安排。
“没票可买，月初发票很少。”一位民营银行资金调度人士说。
今日票券商与银行承作的自保短票落点以年内为主，主要成交在0.60-0.61%，少数在0.62-0.63%。跨年短票利率主要在0.65-0.66%，大区间在0.63-0.70%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，前日在0.622%。60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.64%，前日在0.656%。
台湾央行周三公布，共发行2,293亿台币存单，与今日存单到期金额2,293亿台币相较，存单发行余额持平。 周四央行存单到期金额2,257.8亿台币、周五为265亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为687亿台币，累积超额准备为6,998亿台币、加计前期1%的超额准备为7,704亿台币。
**RP利率持稳**
台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平上日。资金交易人士称，近日台债殖利率随美债弹升，部分券商趁机获利了结，令券商间资金缺口缩小，RP交投仍以到期续作为主，利率亦持平既有区间低位。
市场调度人士并指出，明日交割的10年新券103/13R由银行业得标61%为最多，证券业得标比重约32%、交割金额不及百亿台币，以月初资金偏松态势来看，券商间资金调度不成难事，今天并未看到提前准备公债交割的状况。
〞看起来就是风平浪静的，早早就关帐了。〞一位大型票券商交易员说。
上述票券商资调人士提及，月初整体资金情势仍显宽松，大部分客户皆有到期续作，RP利率持平原有水准不变，本周料续处低档区间。
今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
本周余日债券交割因子主要有周四交割远东新 普通公司债22亿台币，及10年期103甲13期公债103/13R金额300亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良)
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