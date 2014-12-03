中国政策：加大支持农村金融，更大范围推广中关村试点--国务院

路透北京12月3日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定加大对农村金融的税收支持，将两项已经执行到期的税收政策延长至2016年12月31日，并提高享受税收优惠的农户小额贷款限额至10万元。

政府网刊登的新闻稿显示，会议部署在更大范围推广中关村试点政策，以更大力度推进科技体制机制改革，拓宽科技企业融资渠道，用政府权力的“减法”换取创新创业热情的“乘法”。

会议认为，“三农”工作始终是政府工作的重中之重，须臾不可松懈。为进一步缓解农业贷款成本高、风险大和低收入农户贷款难的问题，会议决定将以下两项已经执行到期的政策延长至2016年12月31日：

一是对金融机构不超过5万元的农户小额贷款利息收入免征营业税，按90%计入企业所得税应纳税所得额；二是对保险公司开展种植业、养殖业保险业务的保费收入，按90%计入企业所得税应纳税所得额。

同时，针对农户贷款需求主要集中在5万元到10万元的情况，将享受税收优惠的农户小额贷款限额从5万元提高到10万元，并把对县域农村金融机构保险业收入减按3%征收营业税的税收优惠政策，延长至2016年底。

此外，在加快创新成果转化，推动高新技术产业成长方面，会议决定把包括非上市中小企业通过股份转让代办系统进行股权融资、股权和分红激励等六项中关村先行先试政策推向全国。

在所有国家自主创新示范区，从个人所得税分期缴纳以及企业所得税减免优惠等方面推广实施四项先行先试政策；同时，围绕鼓励引进海外高层次人才、拓宽科技企业融资渠道、支持设立适应科技企业特点和需求的保税仓库等，研究推动在中关村开展新的政策试点。（完）

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