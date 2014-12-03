欧洲热股：石油服务商Saipem股价震荡，明年恐受俄国取消项目打击

路透米兰12月3日 - 意大利石油服务业者Saipem 执行长Umberto Vergine接受报纸Il Sole 24 Ore访问时表示，2015年营收可能会损失12.5亿欧元(15.5亿美元)，因俄罗斯明显已取消了South Stream输气管项目。

俄罗斯总统普京决定放弃South Stream天然气管道项目，这对该国寻求无需经乌克兰即可向欧洲输送天然气的努力是一个打击。 不过Saipem周二表示，尚未获得有关South Stream合约终止的正式通知，相关业务活动仍在进行中。

在这份周三出刊的访问中，Vergine同时表示，公司仍将在2015年进行转型，恢复获利能力及削减债务所需时间较原先预期要来得长。

一名Saipem发言人确认访问内容。

Vergine向该报表示，“2015年原本该是表现稳定下来的一年，然而前路仍旧非常艰困。若把原油价格大跌纳入考量，这些因素的影响实在不容小觑。

Saipem股价剧烈震荡，0828GMT时报10.1欧元，上涨0.9%，此前一度为下跌；该公司股价周二一度暴跌超过10%至2008年以来新低。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)