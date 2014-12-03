欧洲热股：石油服务商Saipem股价震荡，明年恐受俄国取消项目打击

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透米兰12月3日 - 意大利石油服务业者Saipem 执行长Umberto Vergine接受报纸Il Sole 24 Ore访问时表示，2015年营收可能会损失12.5亿欧元(15.5亿美元)，因俄罗斯明显已取消了South Stream输气管项目。
俄罗斯总统普京决定放弃South Stream天然气管道项目，这对该国寻求无需经乌克兰即可向欧洲输送天然气的努力是一个打击。 不过Saipem周二表示，尚未获得有关South Stream合约终止的正式通知，相关业务活动仍在进行中。
在这份周三出刊的访问中，Vergine同时表示，公司仍将在2015年进行转型，恢复获利能力及削减债务所需时间较原先预期要来得长。
一名Saipem发言人确认访问内容。
Vergine向该报表示，“2015年原本该是表现稳定下来的一年，然而前路仍旧非常艰困。若把原油价格大跌纳入考量，这些因素的影响实在不容小觑。
Saipem股价剧烈震荡，0828GMT时报10.1欧元，上涨0.9%，此前一度为下跌；该公司股价周二一度暴跌超过10%至2008年以来新低。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。