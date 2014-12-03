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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 18:40 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月3日

路透香港12月3日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布沪港通市场数据
摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    91.39亿元人民币（已用29.7%）     100.43亿元人民币（已用4.4%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股
    
  排名           股票              买入金额          卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）      （元人民币）      （元人民币）
                                                                           
   1     中国平安                766,881,209       188,580,350       955,461,560
   2     中信证券                339,948,136       187,349,585       527,297,720
   3     贵州茅台                457,329,084       47,171,076        504,500,160
   4     中国太保                381,522,930       86,928,945        468,451,875
   5     上汽集团                353,011,547       54,321,931        407,333,478
   6     招商银行                283,745,765       109,257,072       393,002,837
   7     中国人寿                234,676,900       128,184,516       362,861,416
   8     方正证券                262,103,564        1,750,394        263,853,958
   9     青岛海尔                247,743,898         653,681         248,397,579
   10    工商银行                 55,073,686       183,923,549       238,997,235
       
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    港股通--十大成交活跃股       
    
  排名            股票                买入金额          卖出金额      买入及卖出金额
                                      （港元）          （港元）         （港元）
                                                                             
   1     汉能薄膜发电                68,222,940        1,935,040        70,157,980
   2     海通证券                    29,288,480        9,060,352        38,348,832
   3     广州广船国际股份<0317.H     33,691,600        2,761,200        36,452,800
         K>                                                           
   4     辉山乳业                    21,331,740        6,021,440        27,353,180
   5     江西铜业股份                22,721,860        4,515,240        27,237,100
   6     中国石油股份                26,631,040          64,160         26,695,200
   7     腾讯控股                    20,365,170        5,328,910        25,694,080
   8     紫金矿业                    19,125,840        4,637,260        23,763,100
   9     中海油田服务                21,339,680        1,998,520        23,338,200
   10    中信银行                    15,406,980        5,528,630        20,935,610
    （完）
    
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 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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