表格：沪港通市场数据摘要--12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港12月3日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布沪港通市场数据 摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 91.39亿元人民币（已用29.7%） 100.43亿元人民币（已用4.4%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 766,881,209 188,580,350 955,461,560 2 中信证券 339,948,136 187,349,585 527,297,720 3 贵州茅台 457,329,084 47,171,076 504,500,160 4 中国太保 381,522,930 86,928,945 468,451,875 5 上汽集团 353,011,547 54,321,931 407,333,478 6 招商银行 283,745,765 109,257,072 393,002,837 7 中国人寿 234,676,900 128,184,516 362,861,416 8 方正证券 262,103,564 1,750,394 263,853,958 9 青岛海尔 247,743,898 653,681 248,397,579 10 工商银行 55,073,686 183,923,549 238,997,235 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 68,222,940 1,935,040 70,157,980 2 海通证券 29,288,480 9,060,352 38,348,832 3 广州广船国际股份<0317.H 33,691,600 2,761,200 36,452,800 K> 4 辉山乳业 21,331,740 6,021,440 27,353,180 5 江西铜业股份 22,721,860 4,515,240 27,237,100 6 中国石油股份 26,631,040 64,160 26,695,200 7 腾讯控股 20,365,170 5,328,910 25,694,080 8 紫金矿业 19,125,840 4,637,260 23,763,100 9 中海油田服务 21,339,680 1,998,520 23,338,200 10 中信银行 15,406,980 5,528,630 20,935,610 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141203)C.pdf) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。