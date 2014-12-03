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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 18:23 BJT

东南亚股市：马来西亚股市触及近15个月低位，因外资出逃与油价下跌

马来西亚一交易所声明称，外国投资者卖超价值2.01亿马币(5,843万美元)的股票，为连续第六日卖超。

布兰特原油周三守在每桶70美元上方，小幅收复前日跌幅，但动荡的油市仍难以找到价格底部。

印尼股市 收低0.19%，过去五日上涨；油价下跌，有助于减轻对印尼财政和贸易逆差的担忧。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 420.12 -2.68 -0.63 +8.18 388.37

新加坡 3303.39 -18.93 -0.57 +4.29 3167.43

马来西亚 1758.15 -27.82 -1.56 -5.83 1866.96

泰国 1594.58 0.58 +0.04 +22.78 1298.71

印尼 5166.04 -9.75 -0.19 +20.87 4274.18

菲律宾 7360.75 16.52 +0.22 +24.97 5889.83

越南 574.88 5.45 +0.96 +13.92 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 洪曦/朱晓军；审校 高琦/艾茂林)
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