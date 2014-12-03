国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水跃升50%至逾17个月最高

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡12月3日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周三跃升50%至逾17个月最高，追随380-cst燃料油坚挺走势。
路透数据显示，180-cst燃料油升水上涨2.47美元，至每吨较新加坡报价高出7.44美元。
“180-cst燃料油就是为了调和用的，所以(其强势)与380-cst燃料油市场有关。”新加坡一燃料油交易商称。
燃料油的统一价格与原油价格走势相关。
油价周三涨逾1%，布兰特原油期货接近每桶71美元，略微收复一些上日跌幅，动荡的市场在努力寻获支撑。
380-cst燃料油成交量飙升到至少一个月高位，现货达成16万吨交易。
嘉能可、中国石油和摩科瑞为主要买家，三井、壳牌和维多卖出。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。