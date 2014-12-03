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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 18:47 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水跃升50%至逾17个月最高

路透新加坡12月3日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周三跃升50%至逾17个月最高，追随380-cst燃料油坚挺走势。

路透数据显示，180-cst燃料油升水上涨2.47美元，至每吨较新加坡报价高出7.44美元。

“180-cst燃料油就是为了调和用的，所以(其强势)与380-cst燃料油市场有关。”新加坡一燃料油交易商称。

燃料油的统一价格与原油价格走势相关。

油价周三涨逾1%，布兰特原油期货接近每桶71美元，略微收复一些上日跌幅，动荡的市场在努力寻获支撑。

380-cst燃料油成交量飙升到至少一个月高位，现货达成16万吨交易。

嘉能可、中国石油和摩科瑞为主要买家，三井、壳牌和维多卖出。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 于春红)
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