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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 19:17 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货反弹至近一周高位，因预计12月产量下降

路透吉隆坡12月3日 - 马来西亚棕榈油期货周三尾盘反弹，涨至近一周高位，扳回盘中跌幅，因豆油价格上涨及预期12月棕榈油产量下降，均支撑了棕榈油价格。

早盘交易中，棕榈油价格一度跌近2%，徘徊在逾两个月低点，追随隔夜美国豆油跌势及原油市场的动荡走势。

“市场内出现了原油期货及美国豆油反弹的迹象，更重要的是对12月产量的预估，”马来西亚一家本土商品经纪商的交易员称，几家交易商预计12月棕榈产量最多将下降13-14%。

指标2月棕榈油期货 收高1.4%，报每吨2,170马币。

总成交量为57,888口，远高于通常成交量35,000口。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)
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