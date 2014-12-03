国际油市：市场关注巴基斯坦与印尼的柴油定期合同谈判

路透新加坡12月3日 - 业界消息人士称，亚洲交易商周三关注印尼与巴基斯坦之间数量不变的柴油定期合同谈判，巴基斯坦支付的价格升水与上年相仿。

消息人士称，巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)已敲定合约，2015年从长期合同供应商Kuwait Petroleum Corp.购买数量不变的柴油。

其中一位消息人士称，巴基斯坦国家石油公司将每年从KPC购买约250万吨高硫柴油，可以有上下10%的浮动。

该消息人士补充称，价格水平与今年相仿。交易商称，巴基斯坦国家石油公司2014年与KPC达成的合同是，价格为每桶较中东报价升水1.80至1.90美元。

一位交易商称，日本本月料将进口约五艘MR(medium-range)船型航煤船货，尽管市场的煤油需求已开始放缓。

新加坡现货市场达成两笔柴油交易，未达成航煤交易。

道达尔以每桶较12月18至24日新加坡平均报价升水1.90美元的价格，向维多售出25万桶含硫10ppm柴油，船期为12月18至22日。

道达尔以每桶较12月18至24日新加坡平均报价升水1.90美元的价格，向维多售出15万桶含硫10ppm柴油，船期为12月18至22日。(完)

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