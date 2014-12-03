美国数据：11月28日止当周抵押贷款申请下降7.3%--MBA

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约12月3日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下降，因再融资申请下挫。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月28日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降7.3%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑13.4%，购房贷款申请指数上升2.5%。
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30年期固息抵押贷款利率平均为4.08%，为2013年5月以来最低，较前一周的4.15%下降7个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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