美国数据：11月28日止当周抵押贷款申请下降7.3%--MBA

路透纽约12月3日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下降，因再融资申请下挫。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月28日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降7.3%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑13.4%，购房贷款申请指数上升2.5%。

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30年期固息抵押贷款利率平均为4.08%，为2013年5月以来最低，较前一周的4.15%下降7个基点。