国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续下跌，因供给充足

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡12月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周三延续跌势，来到五日低点每吨81.48美元，因供给充足，盖过了韩国和马来西亚需求的影响。
交易员称，三星道达尔重返市场，以贴水价格买入另一艘1月下半月的船货，这是本周的第二笔购买。
Titan也入市，但交易结果未知。
中国的联合石化从印度Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)手中买入2.5-3万吨船期为12月24-26日的船货。
交易员表示，联合石化支付的离岸价(FOB)或较中东报价每吨升水约16美元。
一位在新加坡的消息人士称：“低迷的市场基本面没有变化。联合石化可能在回补空头。”
新加坡现货交易：维多以每吨607美元从嘉能可手中买入2月上半月石脑油船货，从MRI手中以606美元买入2月下半月石脑油船货。
未有汽油交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。