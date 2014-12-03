版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 20:55 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续下跌，因供给充足

路透新加坡12月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周三延续跌势，来到五日低点每吨81.48美元，因供给充足，盖过了韩国和马来西亚需求的影响。

交易员称，三星道达尔重返市场，以贴水价格买入另一艘1月下半月的船货，这是本周的第二笔购买。

Titan也入市，但交易结果未知。

中国的联合石化从印度Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)手中买入2.5-3万吨船期为12月24-26日的船货。

交易员表示，联合石化支付的离岸价(FOB)或较中东报价每吨升水约16美元。

一位在新加坡的消息人士称：“低迷的市场基本面没有变化。联合石化可能在回补空头。”

新加坡现货交易：维多以每吨607美元从嘉能可手中买入2月上半月石脑油船货，从MRI手中以606美元买入2月下半月石脑油船货。

未有汽油交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐