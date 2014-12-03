英国经济：预算责任办公室预计2014年GDP增速为3.0%--财政大臣欧思邦

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦12月3日 - 英国财政大臣欧思邦表示：
* 英国预算责任办公室(OBR)预计2014年GDP增速为3.0%(3月是预测为2.7%)
* 英国预算责任办公室(OBR)预计2015年GDP增速为2.4%(3月预测为2.3%)
* 英国预算责任办公室(OBR)预计2016年GDP增速为2.2%(3月预测为2.6%)
* 英国预算责任办公室(OBR)预计2017年GDP增速为2.4%(3月预测为2.6%)
* 英国预算责任办公室(OBR)预计2018年GDP增速为2.3%(3月预测为2.5%)
* 英国预算责任办公室(OBR)预计2015年失业率将降至5.4%，长期来看将稳定在5.3%
* OBR预计未来五年薪资增速将快于通胀
* 预计2015年CPI涨幅为1.5%
* OBR预计2014/15财年预算赤字/GDP之比为5.0%
* OBR预计2015/16财年预算赤字/GDP之比为4.0 (完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。