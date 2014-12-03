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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 21:09 BJT

英国经济：预算责任办公室预计2014年GDP增速为3.0%--财政大臣欧思邦

路透伦敦12月3日 - 英国财政大臣欧思邦表示：

* 英国预算责任办公室(OBR)预计2014年GDP增速为3.0%(3月是预测为2.7%)

* 英国预算责任办公室(OBR)预计2015年GDP增速为2.4%(3月预测为2.3%)

* 英国预算责任办公室(OBR)预计2016年GDP增速为2.2%(3月预测为2.6%)

* 英国预算责任办公室(OBR)预计2017年GDP增速为2.4%(3月预测为2.6%)

* 英国预算责任办公室(OBR)预计2018年GDP增速为2.3%(3月预测为2.5%)

* 英国预算责任办公室(OBR)预计2015年失业率将降至5.4%，长期来看将稳定在5.3%

* OBR预计未来五年薪资增速将快于通胀

* 预计2015年CPI涨幅为1.5%

* OBR预计2014/15财年预算赤字/GDP之比为5.0%

* OBR预计2015/16财年预算赤字/GDP之比为4.0 (完)
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