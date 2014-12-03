表格：美国第三季非农生产率环比年率修正值为增长2.3%，预估为增2.4%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透12月3日 - 美国劳工部周三公布：
* 美国第三季非农生产率环比年率修正值为增长2.3%(预估为增长2.4%)
* 美国第三季非农单位劳工成本修正值为下滑1.0%(预估为持平)
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：
生产率 单位劳工成本
第三季-R 第三季-P 第二季 第三季-R 第三季-P 第二季
非农业 2.3 2.0 2.9 -1.0 0.3 -3.7
制造业 2.9 3.2 3.6 -1.3 -0.7 -5.4
耐久财(耐用品) 3.2 4.2 4.0 -2.3 -2.2 -6.8
非耐久财 3.5 3.0 4.7 -0.7 0.4 -4.5
整体企业 1.8 1.5 2.9 -1.2 持平 -3.9
注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。