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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 21:36 BJT

表格：美国第三季非农生产率环比年率修正值为增长2.3%，预估为增2.4%

路透12月3日 - 美国劳工部周三公布：

* 美国第三季非农生产率环比年率修正值为增长2.3%(预估为增长2.4%)

* 美国第三季非农单位劳工成本修正值为下滑1.0%(预估为持平)

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第三季-R 第三季-P 第二季 第三季-R 第三季-P 第二季

非农业 2.3 2.0 2.9 -1.0 0.3 -3.7

制造业 2.9 3.2 3.6 -1.3 -0.7 -5.4

耐久财(耐用品) 3.2 4.2 4.0 -2.3 -2.2 -6.8

非耐久财 3.5 3.0 4.7 -0.7 0.4 -4.5

整体企业 1.8 1.5 2.9 -1.2 持平 -3.9

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)
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