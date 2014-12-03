版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 21:56 BJT

人民币汇率：中国迄今履行了人民币汇率向市场化推进的承诺--美高级官员

Sheets提醒称，中国官员7月对美国官员表示，随着条件许可，他们将转向市场为导向的汇率。

“如果中国继续履行这一承诺，就像(7月会议以来)的作法，允许汇率调整，那么结果将是家庭购买力增加，而且国内需求更强劲，”他在讲话中称。(完)

(编译/审校 王洋/于春红/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐