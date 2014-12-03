加拿大央行：维持利率不变，复苏范围扩大但油价下跌是一个风险

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
该行再次淡化过去一年通胀率高于预期的情况，称这很大程度上是暂时现象，并表示“油价下跌对通胀构成重要下行风险。”
针对这一问题，加拿大央行称：“这被美国经济走强、加元贬值，以及最近联邦财政措施缓解。”
鉴于最近经济进展喜人，央行称产出缺口似乎比10月预测的要小，不过就业市场仍然显示，经济闲置状况严重。
该行对家庭债务和房价愈发感到担忧，称家庭不均衡“给金融稳定带来严重风险。”该央行10月时称，伴随家庭不均衡的金融风险在“上升”。(完) (编译 王丽鑫；审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。