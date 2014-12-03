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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 23:17 BJT

加拿大央行：维持利率不变，复苏范围扩大但油价下跌是一个风险

该行再次淡化过去一年通胀率高于预期的情况，称这很大程度上是暂时现象，并表示“油价下跌对通胀构成重要下行风险。”

针对这一问题，加拿大央行称：“这被美国经济走强、加元贬值，以及最近联邦财政措施缓解。”

鉴于最近经济进展喜人，央行称产出缺口似乎比10月预测的要小，不过就业市场仍然显示，经济闲置状况严重。

该行对家庭债务和房价愈发感到担忧，称家庭不均衡“给金融稳定带来严重风险。”该央行10月时称，伴随家庭不均衡的金融风险在“上升”。(完) (编译 王丽鑫；审校 李军)
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