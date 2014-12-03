全球航运：波罗的海乾散货运价指数重挫，因海岬型船运价暴跌

路透12月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三重挫，因海岬型船运价暴跌。

乾散货运价指数跌40点，或3.57%，报1,079点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌221点，或11.64%，至1,677点。日均获利暴跌1,361美元，报12,772美元，为10月20日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌11点，或0.98%，报1,108点。日均获利降89美元，至8,835美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下滑3点，报984点。灵便型船运价指数 上涨3点，至498点。(完)