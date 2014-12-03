全球航运：波罗的海乾散货运价指数重挫，因海岬型船运价暴跌

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透12月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三重挫，因海岬型船运价暴跌。
乾散货运价指数跌40点，或3.57%，报1,079点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大跌221点，或11.64%，至1,677点。日均获利暴跌1,361美元，报12,772美元，为10月20日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌11点，或0.98%，报1,108点。日均获利降89美元，至8,835美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下滑3点，报984点。灵便型船运价指数 上涨3点，至498点。(完)
(编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。