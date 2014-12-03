美国经济：继续扩张，汽油价格下降提振消费者支出－美联储褐皮书

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿12月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，10月美国经济活动继续扩张，汽油价格回落提振消费者支出。
最新公布的褐皮书由芝加哥联储根据11月24日或之前收集到的全国范围内企业活动的信息编写而成。褐皮书称，多个联储地区仍对经济前景持乐观态度。
“在10月到11月期间，多数地区的消费者支出继续趋向增长，”美联储称，“部分受访者认为，汽油价格下降是导致消费者支出增加的原因之一，另外，气温低于正常水平刺激了数个地区的冬季服装销售。”
褐皮书对经济的评估与近期公布的制造业和就业数据一致，均反应全球需求放缓对美国经济的影响有限。
褐皮书称，各地区就业全面增长。
就业市场状况改善导致部分地区的雇主很难留住和招聘到信息技术、工程、法律、保健服务、制造业和运输等方面的人才。
尽管通胀仍然低迷，但很多地区报告劳工成本小幅至适度提高。
联储称，“部分职业和技术工人的薪资状况继续显示出薪资压力增加的迹象。”(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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