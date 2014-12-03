美国经济：继续扩张，汽油价格下降提振消费者支出－美联储褐皮书

路透华盛顿12月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，10月美国经济活动继续扩张，汽油价格回落提振消费者支出。

最新公布的褐皮书由芝加哥联储根据11月24日或之前收集到的全国范围内企业活动的信息编写而成。褐皮书称，多个联储地区仍对经济前景持乐观态度。

“在10月到11月期间，多数地区的消费者支出继续趋向增长，”美联储称，“部分受访者认为，汽油价格下降是导致消费者支出增加的原因之一，另外，气温低于正常水平刺激了数个地区的冬季服装销售。”

褐皮书对经济的评估与近期公布的制造业和就业数据一致，均反应全球需求放缓对美国经济的影响有限。

褐皮书称，各地区就业全面增长。

就业市场状况改善导致部分地区的雇主很难留住和招聘到信息技术、工程、法律、保健服务、制造业和运输等方面的人才。

尽管通胀仍然低迷，但很多地区报告劳工成本小幅至适度提高。

联储称，“部分职业和技术工人的薪资状况继续显示出薪资压力增加的迹象。”(完)