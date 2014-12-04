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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 08:40 BJT

澳洲数据：10月零售销售较前月上升0.4%，预估为持平

路透悉尼12月4日 - 澳洲统计局周四公布，10月经季节调整的零售销售较前月上升0.4%。路透调查的分析师预估为持平。

9月零售销售修正后为增长1.3%，前值为增长1.2%。

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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