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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 08:41 BJT

表格：澳洲10月经季调商品/服务贸易收支为逆差13.23亿澳元

路透悉尼12月4日 - 澳洲统计局周四公布，

* 10月经季调商品/服务贸易收支为逆差13.23亿澳元(路透调查预估为逆差19亿澳元)

* 10月经季调商品/服务出口较前月增长2%，进口较前月下降2%

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

10月

整体出口 26.904

整体进口 28.227

商品与服务贸易收支 -1.323

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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