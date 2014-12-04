表格：澳洲10月经季调商品/服务贸易收支为逆差13.23亿澳元

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
路透悉尼12月4日 - 澳洲统计局周四公布，
* 10月经季调商品/服务贸易收支为逆差13.23亿澳元(路透调查预估为逆差19亿澳元)
* 10月经季调商品/服务出口较前月增长2%，进口较前月下降2%
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
10月
整体出口 26.904
整体进口 28.227
商品与服务贸易收支 -1.323
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
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路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。