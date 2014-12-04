表格：澳洲10月经季调商品/服务贸易收支为逆差13.23亿澳元

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判

路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。