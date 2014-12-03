巴西央行：加息50个基点至11.75%，加快收紧政策步伐以提振投资者信心

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透巴西利亚12月3日 - 巴西央行周三加息50个基点至11.75%，加快收紧货币政策步伐，以对抗高通胀，帮助总统罗塞夫挽回投资者信心。
路透上周访问的49位分析师中，有29名分析师预计央行将升息25个基点至11.50%，其余20人认为央行决策者会更加大胆地升息50个基点。
央行八位委员投票决议加息50个基点。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。