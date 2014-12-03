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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 06:39 BJT

巴西央行：加息50个基点至11.75%，加快收紧政策步伐以提振投资者信心

路透巴西利亚12月3日 - 巴西央行周三加息50个基点至11.75%，加快收紧货币政策步伐，以对抗高通胀，帮助总统罗塞夫挽回投资者信心。

路透上周访问的49位分析师中，有29名分析师预计央行将升息25个基点至11.50%，其余20人认为央行决策者会更加大胆地升息50个基点。

央行八位委员投票决议加息50个基点。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
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