巴西央行：加息50个基点至11.75%，加快收紧政策步伐以提振投资者信心

路透巴西利亚12月3日 - 巴西央行周三加息50个基点至11.75%，加快收紧货币政策步伐，以对抗高通胀，帮助总统罗塞夫挽回投资者信心。

路透上周访问的49位分析师中，有29名分析师预计央行将升息25个基点至11.50%，其余20人认为央行决策者会更加大胆地升息50个基点。