更正-《全球汇市》欧洲央行会议前欧元处于守势，澳元走势取决于国内数据

(更正：内文第一段...应改为"市场预期"欧洲央行会被迫加大刺激，而非"市场上很少有人预期")

* 欧元触及近1.2300美元的新低，欧洲央行周四将召开会议

* 美元指数触及逾五年高点89.000

* 澳元走势关注0030GMT公布的零售销售数据

路透悉尼12月4日 - 欧元周四早盘持于两年低点附近，市场预期欧洲央行会被迫加大刺激，以提振欧元区萎靡的经济。

欧洲央行周四政策会议后不太可能实行全面量化宽松计划，一些人认为该央行可能为明年初有所行动预做准备。

周三一项调查显示，上月欧元区商业活动成长逊于预期，暗示欧元区经济可能再度处于萎缩边缘，让欧洲央行面临采取更多行动的压力。

欧元兑美元 最新报1.2308美元，隔夜市场低见1.2301，为2012年8月以来最低。欧元显然已经跌破过去三周交投区间1.2360/1.2600的底部，此为欧元偏空信号。

但交易商表示，欧洲央行必须达成市场已然相当温和的预期，否则可能引发空头回补带动的涨势，部分分析师表示，若上涨，轧空操作则可能推动欧元重回1.2600美元上方。

“我们认为欧洲央行管委会更有可能等待12月11日第二轮TLTRO实施后，再决定是否扩大资产购买计划，这个计划有可能在2015年第一季推出，”RBC Capital Markets策略师Greg Moore说，他指的是欧洲央行的定向融资操作。

美元兑日圆 也上涨，触及七年新高119.87日圆；所有这些推动美元指数 扬升至五年半高位89.005。

然而，美元表现逊于英镑和加元。英镑兑美元 涨至1.5685美元，进一步远离周一创下的15个月低点1.5585美元，此前的一份调查显示，英国11月服务业扩张速度快于预期。

加元受到投资者追捧，此前加拿大央行对经济前景给出了略为乐观的估计，并维持利率在1%不变。

加元兑美元 从1.1418加元升至1.1346。

澳元兑美元 在0.84美元下方出现些许买盘，助其从周三触及的四年新低0.8388回升至0.8405。

但澳元仍然脆弱，此前公布的经济成长数据疲软，促使市场预期明年降息的机率加大。定于0030 GMT公布的零售销售数据若令人失望，澳元将会再度承压。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2309 1.2310 -0.01 -10.45 1.3745

美元/日圆 119.79 119.77 +0.02 +13.76 105.30

欧元/日圆 147.45 147.44 +0.01 +1.88 144.73

美元/瑞郎 0.9774 0.9773 +0.01 +9.48 0.8928

英镑/美元 1.5683 1.5685 -0.01 -5.27 1.6556

美元/加元 1.1367 1.1362 +0.04 +7.03 1.0620

澳元/美元 0.8390 0.8401 -0.13 -5.87 0.8913

新西兰元/美元 0.7749 0.7758 -0.12 -5.57 0.8206

澳元/日圆 100.500 100.620 -0.12 +7.09 93.850

新西兰元/日圆 92.830 93.020 -0.20 +7.43 86.410

英镑/日圆 187.87 187.86 +0.01 +7.77 174.33

澳元/新西兰元 1.0820 1.0807 +0.12 -0.26 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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