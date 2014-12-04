更正-《全球汇市》欧洲央行会议前欧元处于守势，澳元走势取决于国内数据

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
(更正：内文第一段...应改为"市场预期"欧洲央行会被迫加大刺激，而非"市场上很少有人预期")
* 欧元触及近1.2300美元的新低，欧洲央行周四将召开会议
* 美元指数触及逾五年高点89.000
* 澳元走势关注0030GMT公布的零售销售数据
路透悉尼12月4日 - 欧元周四早盘持于两年低点附近，市场预期欧洲央行会被迫加大刺激，以提振欧元区萎靡的经济。
欧洲央行周四政策会议后不太可能实行全面量化宽松计划，一些人认为该央行可能为明年初有所行动预做准备。
周三一项调查显示，上月欧元区商业活动成长逊于预期，暗示欧元区经济可能再度处于萎缩边缘，让欧洲央行面临采取更多行动的压力。
欧元兑美元 最新报1.2308美元，隔夜市场低见1.2301，为2012年8月以来最低。欧元显然已经跌破过去三周交投区间1.2360/1.2600的底部，此为欧元偏空信号。
但交易商表示，欧洲央行必须达成市场已然相当温和的预期，否则可能引发空头回补带动的涨势，部分分析师表示，若上涨，轧空操作则可能推动欧元重回1.2600美元上方。
“我们认为欧洲央行管委会更有可能等待12月11日第二轮TLTRO实施后，再决定是否扩大资产购买计划，这个计划有可能在2015年第一季推出，”RBC Capital Markets策略师Greg Moore说，他指的是欧洲央行的定向融资操作。
美元兑日圆 也上涨，触及七年新高119.87日圆；所有这些推动美元指数 扬升至五年半高位89.005。
然而，美元表现逊于英镑和加元。英镑兑美元 涨至1.5685美元，进一步远离周一创下的15个月低点1.5585美元，此前的一份调查显示，英国11月服务业扩张速度快于预期。
加元受到投资者追捧，此前加拿大央行对经济前景给出了略为乐观的估计，并维持利率在1%不变。
加元兑美元 从1.1418加元升至1.1346。
澳元兑美元 在0.84美元下方出现些许买盘，助其从周三触及的四年新低0.8388回升至0.8405。
但澳元仍然脆弱，此前公布的经济成长数据疲软，促使市场预期明年降息的机率加大。定于0030 GMT公布的零售销售数据若令人失望，澳元将会再度承压。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2309 1.2310 -0.01 -10.45 1.3745
美元/日圆 119.79 119.77 +0.02 +13.76 105.30
欧元/日圆 147.45 147.44 +0.01 +1.88 144.73
美元/瑞郎 0.9774 0.9773 +0.01 +9.48 0.8928
英镑/美元 1.5683 1.5685 -0.01 -5.27 1.6556
美元/加元 1.1367 1.1362 +0.04 +7.03 1.0620
澳元/美元 0.8390 0.8401 -0.13 -5.87 0.8913
新西兰元/美元 0.7749 0.7758 -0.12 -5.57 0.8206
澳元/日圆 100.500 100.620 -0.12 +7.09 93.850
新西兰元/日圆 92.830 93.020 -0.20 +7.43 86.410
英镑/日圆 187.87 187.86 +0.01 +7.77 174.33
澳元/新西兰元 1.0820 1.0807 +0.12 -0.26 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 李爽/陈宗琦/白云/张荻； 审校 龚芳/李爽/郑茵)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
================== 今日重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。 金隅股份公布首季业绩。 福耀玻璃公布首季业绩。 维达国际公布首季业绩。 白云山公布首季业绩。 北京北辰实业股份公布首季业绩。 广深铁路股份公布首季业绩。 华泰证券公布首季业绩。 民生银行公布首季业绩。 山东墨龙公布首季业绩。 TCL多媒体公布首季业绩。 中联重科公布首季业绩。 10:00 361度股东周年大会。 14:00 福耀玻璃股东周年大会。 14:30 点商标政策委员会成立发布会。 14:00 麦格理中国经济前景及行业分析记者会。 15:00 上投摩根第二季投资策略媒体简布会。 15:30 有线宽频股东周年大会。 16:00 睿见教育中期业绩记者会。
--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。