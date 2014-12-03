澳新经济指标预测--12月4日-12月11日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月1日当周 12月4日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 10月 持平 +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差19 逆差22.61 商品和服务进口(较上月) -- +6.0% 出口(较上月) -- +1.0% 2230 澳洲AIG建筑指数 11月 -- 53 12月5日(五) 暂无重要经济数据 (完) 12月8日当周 12月7日(日) 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.7% 12月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 11月 -- -1.2% 网上招聘广告 -- +0.3% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +1.0% 12月9日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 11月 -- 正13 企业信心指数 -- 正4 12月9-10日 2330 澳洲消费者信心 12月 -- +1.9% 12月9-14日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 11月 -- +1.4% (较上年同期) -- +3.9% 12月10日(三) 0030 澳洲房屋融资 10月 -1.0% -0.7% 投资性房屋融资 -- +3.7% 2000 新西兰央行利率决定 -- -- 3.50% 12月11日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 -- 增加2.41 全职就业人口(万人) -- 增加3.34 就业参与率 -- 64.6% 失业率 -- 6.2% 2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 59.3(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。