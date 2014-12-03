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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 06:42 BJT

****澳新经济指标预测--12月4日-12月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    12月1日当周
    
    12月4日(四)
    0030 澳洲零售销售(较上月)                          10月            持平      +1.2%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 10月          逆差19  逆差22.61
             商品和服务进口(较上月)                                     --       +6.0%
                       出口(较上月)                                     --       +1.0%
    2230 澳洲AIG建筑指数                               11月             --          53
    
    12月5日(五)
    暂无重要经济数据 (完)
    
    12月8日当周
    
    12月7日(日)    
    2145 新西兰制造业销售                            第三季            --        -0.7%
    
    12月8日(一)    
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                           11月             --        -1.2%
                网上招聘广告                                            --        +0.3%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  11月             --        +1.0%
    
    12月9日(二)    
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 11月             --         正13
                          企业信心指数                                  --         正4
    
    12月9-10日    
    2330 澳洲消费者信心                                12月             --        +1.9%
    
    12月9-14日    
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               11月             --        +1.4%
                            (较上年同期)                                --        +3.9%
    
    12月10日(三)    
    0030 澳洲房屋融资                                  10月           -1.0%       -0.7%
             投资性房屋融资                                             --        +3.7%
    2000 新西兰央行利率决定                             --              --        3.50%
    
    12月11日(四)
    0030 澳洲就业人口(万人)                            11月             --     增加2.41
              全职就业人口(万人)                                        --     增加3.34
              就业参与率                                                --        64.6%
              失业率                                                    --         6.2%
    2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               11月             --         59.3(完)
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