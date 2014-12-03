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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 06:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.50 +0.50 +1.39 1784106

搜狐 48.42 +0.64 +1.34 767727

网易 103.22 -1.42 -1.36 253169

百度 231.29 -3.45 -1.47 3080998

台湾

台湾积体电路 22.93 +0.36 +1.60 2909959

联电 2.19 +0.05 +2.34 47903

日月光 6.14 +0.15 +2.50 239021

矽品精密 7.48 +0.24 +3.31 901180

和信超媒体 0.98 -0.01 -0.99 57028

友达 5.00 +0.33 +7.07 349912

中华电信 29.82 +0.14 +0.47 29017

台湾国际航电 56.86 +0.46 +0.82 801892

香港

中国移动 58.87 -1.07 -1.79 176275

中国联通 14.51 -0.28 -1.89 62356

中国电信 57.75 -1.34 -2.27 15598

中芯国际 4.95 -0.09 -1.79 19934

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 120

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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