美国经济：联储维护金融稳定的工作面临限制--理事布雷纳德

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
“在处理借款人问题方面，我们必须要有非常务实的态度，”她说。
如何才能最大程度地确保金融稳定成为美联储内部讨论的一个核心问题。决策官员们曾警示有出现新危机的可能，而且是源自金融体系某个让人意想不到的角落，他们正在研究尽早发现问题并将之扼杀在萌芽状态的工具。
布雷纳德称，美联储审视宏观审慎工具过程中，发现央行明显面临着诸多限制，因为美国资本市场的宽度广，复杂程度深，比如影子银行、大型按揭放贷市场、以及其它信贷渠道，都让美联储鞭长莫及。因此，或许也需要其他机构参与宏观审慎监管工作，尽管这些机构未必肩负维护金融稳定的使命。
她以消费者金融保护机构(CFPA)为例指出，这个机构就能实施有助于抑制楼市泡沫的按揭贷款规定，但根据其职责，或许只会在消费者直接面临风险时才会这么做，而不是在金融机构觉得有风险的时候。
“美联储被视为对经济情况了解最全面的机构，”她说。但“美国没有哪家机构，能拿到有关银行和非银行金融机构的完整数据”。(完) (编译 白云; 审校 龚芳/杜明霞)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选