美国经济：联储维护金融稳定的工作面临限制--理事布雷纳德

“在处理借款人问题方面，我们必须要有非常务实的态度，”她说。

如何才能最大程度地确保金融稳定成为美联储内部讨论的一个核心问题。决策官员们曾警示有出现新危机的可能，而且是源自金融体系某个让人意想不到的角落，他们正在研究尽早发现问题并将之扼杀在萌芽状态的工具。

布雷纳德称，美联储审视宏观审慎工具过程中，发现央行明显面临着诸多限制，因为美国资本市场的宽度广，复杂程度深，比如影子银行、大型按揭放贷市场、以及其它信贷渠道，都让美联储鞭长莫及。因此，或许也需要其他机构参与宏观审慎监管工作，尽管这些机构未必肩负维护金融稳定的使命。

她以消费者金融保护机构(CFPA)为例指出，这个机构就能实施有助于抑制楼市泡沫的按揭贷款规定，但根据其职责，或许只会在消费者直接面临风险时才会这么做，而不是在金融机构觉得有风险的时候。