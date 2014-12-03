日韩经济指标预测--12月4日-12月11日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月1日当周 12月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,659 12月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- +1.4 领先指标 -- +1.2 12月8日当周 12月7日(日) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正13 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.4% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余9,630 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 -- -1.6% GDP(较前季) -- -0.4% GDP资本支出(较前季) -- -0.2% GDP民间消费(较前季) -- +0.4% GDP外部需求(较前季) -- +0.1% 12月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 44.0 12月9日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -4.1% 进口物价(较上年同期) -- -7.4% 2300 韩国失业率 11月 -- 3.5% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 11月 -- -0.8% (较上年同期) -- +2.9% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 -- 12.7 12月10日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 -- +7.9% 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 38.9 0750 日本机械订单(较前月) 10月 -1.9% +2.9% (较上年同期) -1.3% +7.3% 12月11日(四) 0100 韩国央行利率决议 12月 2.0% 2.0% (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。