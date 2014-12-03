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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 07:05 BJT

****日韩经济指标预测--12月4日-12月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 
    
    12月1日当周
    
    12月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       11月            --      12,659
    
    12月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                       10月            --        +1.4
             领先指标                                               --        +1.2
    
    12月8日当周
    
    12月7日(日)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数             12月            --        正13
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               11月            --       +2.4%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           10月            --   盈余9,630
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率        第三季修正值          --       -1.6%
             GDP(较前季)                                            --       -0.4%
             GDP资本支出(较前季)                                    --       -0.2%
             GDP民间消费(较前季)                                    --       +0.4%
             GDP外部需求(较前季)                                    --       +0.1%
    
    12月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                     11月            --        44.0
    
    12月9日(二)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   11月            --       -4.1%
             进口物价(较上年同期)                                   --       -7.4%
    2300 韩国失业率                                 11月            --        3.5%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)               11月            --       -0.8%
                             (较上年同期)                           --       +2.9%
    2350 日本大型制造业景气判断指数               第四季            --        12.7
    
    12月10日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                    10月            --       +7.9%
    0500 日本消费者信心指数                         11月            --        38.9
    0750 日本机械订单(较前月)                       10月          -1.9%      +2.9%
                     (较上年同期)                                 -1.3%      +7.3%
    
    12月11日(四)    
    0100 韩国央行利率决议　　　　　　　　　　　　　 12月           2.0%       2.0%
    (完)
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