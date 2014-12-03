加拿大经济：油价下跌构成风险，但美国成长料抵消部份影响--央行总裁

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透多伦多12月3日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三称，油价大跌对加国经济成长和通胀构成风险，但美国经济显现出鼓舞人心的迹象，可望抵消一些风险。
波洛兹还说，经济有充裕的产能，可在不引发通胀下成长。
“我们认为经济有充裕的产能，我们对劳动市场指标、产出指标显示其有多少产能进行了全面性评估。事实上，经济还有很多成长空间。”波洛兹说。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。