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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 07:49 BJT

加拿大经济：油价下跌构成风险，但美国成长料抵消部份影响--央行总裁

路透多伦多12月3日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三称，油价大跌对加国经济成长和通胀构成风险，但美国经济显现出鼓舞人心的迹象，可望抵消一些风险。

波洛兹还说，经济有充裕的产能，可在不引发通胀下成长。

“我们认为经济有充裕的产能，我们对劳动市场指标、产出指标显示其有多少产能进行了全面性评估。事实上，经济还有很多成长空间。”波洛兹说。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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