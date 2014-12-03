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市场报道 | 2014年 12月 4日 星期四 07:39 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存减少，汽油与馏分油库存增加

路透12月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下滑大于预期，因炼厂提升产量；汽油与馏分油库存皆增加。

上周原油库存 减少370万桶，分析师原预期增加130万桶。数据公布后，美国原油期货 回吐稍早涨势。

EIA表示，美国原油期货合约交割地--库欣原油库存减少69.4万桶。

EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 增加39.9万桶。炼厂产能利用率 上升1.9个百分点。

汽油库存 增加210万桶，路透调查的分析师预估为增加100万桶。

EIA数据显示，包含柴油与取暖油在内的馏分油库存 增加300万桶，分析师预估为减少18万桶。

上周美国原油日进口量 下降17万桶。(完)
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