EIA库存周报：美国上周原油库存减少，汽油与馏分油库存增加

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透12月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下滑大于预期，因炼厂提升产量；汽油与馏分油库存皆增加。
上周原油库存 减少370万桶，分析师原预期增加130万桶。数据公布后，美国原油期货 回吐稍早涨势。
EIA表示，美国原油期货合约交割地--库欣原油库存减少69.4万桶。
EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 增加39.9万桶。炼厂产能利用率 上升1.9个百分点。
汽油库存 增加210万桶，路透调查的分析师预估为增加100万桶。
EIA数据显示，包含柴油与取暖油在内的馏分油库存 增加300万桶，分析师预估为减少18万桶。
上周美国原油日进口量 下降17万桶。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。