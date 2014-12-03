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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 07:47 BJT

金砖国家：12月3日股汇市收盘纵览

路透12月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月3日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.14%，收报985.89点。

中国股市：沪综指大幅震荡并刷新逾40个月收盘新高，成交额再创历史天量

香港股市：回吐涨幅收跌，因资金流入中国大陆

中国汇市：人民币触逾两月低点后逆转微收升，市场观望情绪浓厚

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巴西股市：终止连跌五日之势收高，指标股指Bovespa指数 涨1.37%，报52,320.48点。 　　拉美汇市：拉美货币兑美元大多上涨，巴西雷亚尔创一周最大升幅

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南非股市：小幅收高，本币兰特走软提振拥有海外业务的企业股价，比如电信运营商MTN和电商Naspers。指标Top-40绩优股指数 收高0.58%，报44,230.75点；综合指数 涨0.54%，至49,857.18点。

南非汇市：兰特承压，因欧元走软

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印度股市：微幅上涨，终止连跌两日之势，因石油勘探商股价在近日急挫后上扬，一些对利率变动敏感的企业扩大近期涨势，因市场预期印度央行将在明年初放松政策。指标BSE股指 收平，报28,442.71点；NSE指数 收高0.15%，报8,537.65点。

印度汇市：卢比追随其他亚币跌势，小幅收低，因美元全线上扬，但成交量下降，因印度北部的数家国有银行举行罢工。印度卢比兑美元 收报61.9050/9150，上日收盘价为61.88/89。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨2.5%，报948.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.07%，报519.84点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.22%，报53.1905卢布；卢布兑欧元 涨1.5%，报65.65卢布。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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