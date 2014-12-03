金砖国家：12月3日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透12月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月3日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.14%，收报985.89点。
中国股市：沪综指大幅震荡并刷新逾40个月收盘新高，成交额再创历史天量
香港股市：回吐涨幅收跌，因资金流入中国大陆
中国汇市：人民币触逾两月低点后逆转微收升，市场观望情绪浓厚
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巴西股市：终止连跌五日之势收高，指标股指Bovespa指数 涨1.37%，报52,320.48点。 拉美汇市：拉美货币兑美元大多上涨，巴西雷亚尔创一周最大升幅
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南非股市：小幅收高，本币兰特走软提振拥有海外业务的企业股价，比如电信运营商MTN和电商Naspers。指标Top-40绩优股指数 收高0.58%，报44,230.75点；综合指数 涨0.54%，至49,857.18点。
南非汇市：兰特承压，因欧元走软
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印度股市：微幅上涨，终止连跌两日之势，因石油勘探商股价在近日急挫后上扬，一些对利率变动敏感的企业扩大近期涨势，因市场预期印度央行将在明年初放松政策。指标BSE股指 收平，报28,442.71点；NSE指数 收高0.15%，报8,537.65点。
印度汇市：卢比追随其他亚币跌势，小幅收低，因美元全线上扬，但成交量下降，因印度北部的数家国有银行举行罢工。印度卢比兑美元 收报61.9050/9150，上日收盘价为61.88/89。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨2.5%，报948.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.07%，报519.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.22%，报53.1905卢布；卢布兑欧元 涨1.5%，报65.65卢布。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。